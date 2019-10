Kamu bilişimcileri zirveye hazırlanıyor

Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 4'üncü Kamu Bilişim Zirvesi, 14-17 Kasım'da Antalya 'da gerçekleştirilecek.Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı Yakup Şıvka, AA muhabirine, zirve hazırlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Derneğin her yıl düzenlediği Kamu Bilişim Zirvesi'nin bu yıl 4'üncü kez yapılacağını belirten Şıvka, organizasyonla kamu bilişim yöneticileri ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geleceğini, böylece güncel teknolojik gelişmelerin değerlendirileceğini söyledi.Şıvka, 14-17 Kasım'da Antalya'da yapılacak zirvede, Cumhurbaşkanlığının 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi ve uyum çalışmalarının kamu bilgi işlem yöneticileri arasında tartışılacağına işaret ederek, "Zirvede ayrıca kamu kurumlarının yazılım ve donanım alımlarında ihale yasasından kaynaklı sıkıntıları ve çözüm önerileri de ele alınacak." dedi.Zirvede kamudaki bilgi işlem daire başkanlarının yuvarlak masa etrafında güncel bilişim konularıyla ilgili görüşlerini de dile getireceğini vurgulayan Şıvka, "Güncel bilişim konularıyla ilgili görüşlerin dile getireceği zirvede, siber güvenlikle ilgili en yeni konuların yanında kamu bilişimcilerinin yaşadıkları sorunlar da değerlendirilecek." diye konuştu.Şıvka, zirvede, kamuda kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini ifade ederek, zirveye kamu kurumlarında bilişim alanında çalışan uzman ve yöneticilerin yanı sıra akademisyen ve sektör temsilcilerinden binin üzerinde katılımcı beklendiği bildirdi.Hizmetler de riskler de artıyorBilgi ve iletişim teknolojilerinin her geçen gün insan hayatında daha fazla yer edindiğine dikkati çeken Şıvka, "Hem özel sektör hem de kamu kurumları verdikleri hizmetleri süratle sayısal ortama taşıyorlar. Sayısal ortamda verilen hizmetler hem nicelik hem de nitelik olarak artıyor." ifadelerini kullandı.Şıvka, e-Devlette kullanıcı sayısının 45 milyona, e-Devlet Kapısı'ndan verilen hizmet sayısının da 5 bine ulaştığını, bilişim teknolojileriyle zaman ve mekandan bağımsız verilen e-hizmetlerin ulaşım, kırtasiye, zaman ve personel gibi birçok maliyet kalemini ortadan kaldırdığını dile getirdi.Hizmetlerin sayısal ortama taşınmasının vatandaşa büyük kolaylıklar getirirken, diğer taraftan sayısı ve çeşidi her geçen gün artan siber saldırılar nedeniyle sunulan hizmetlerin kesilmesi veya durması risklerini de beraberinde getirdiğini vurgulayan Şıvka, şunları kaydetti:"Veri bütünlüğü, veri güvenliği, yedeklilik ve hizmet sürekliliği günümüzün en önemli konuları arasında. Hem Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kamunun veri güvenliği ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için birçok düzenleme yapıyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, vatandaşa ait verilerin nasıl işleneceği ve korunacağıyla ilgili kamu kurumlarına ve özel sektöre ciddi yükümlülükler getiriyor. Diğer taraftan yine temmuz ayı içinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi kamuya ait kritik verilerin yurt içinde kalması ve bilgi güvenliği alanında yerli ve milli çözümlerin kullanılması için bazı düzenlemeler getirdi."Kamu kurumlarının bu genelgeye uyumları için yol gösterici nitelikte hazırlanan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" taslağının kamu kurumlarının bilgi işlem daire başkanlıklarına gönderilerek öneri ve görüşlere açıldığını söyleyen Şıvka, zirvede tüm bu detayların ele alınacağını kaydetti.