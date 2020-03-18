Kamu binaları dezenfekte ediliyor
Kütahya'nın Emet ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında kamu binalarının dezenfekte edildiği bildirildi.
18.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:04
Kütahya 'nın Emet ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında kamu binalarının dezenfekte edildiği bildirildi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Korona virüsü ile mücadele hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız yoğun bir çalışma içeresinde. Art arda alınan kararlarla, vatandaşlarımızın salgın hastalıklardan korunması için mücadele ediliyor. Bizlerde Emet belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Belediyemiz temizlik ekipleri ve Zabıta ekiplerimiz hem vatandaşlarımızı bilgilendirme, hemde hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Belediye binamızı dezenfekte ettirerek, her kata dezenfekte kutuları koyduk. Kaymakamlık binamızda da gerekli çalışmalar yapıldı. İlçe genelinde tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Korona virüsü ile mücadele hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız yoğun bir çalışma içeresinde. Art arda alınan kararlarla, vatandaşlarımızın salgın hastalıklardan korunması için mücadele ediliyor. Bizlerde Emet belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Belediyemiz temizlik ekipleri ve Zabıta ekiplerimiz hem vatandaşlarımızı bilgilendirme, hemde hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Belediye binamızı dezenfekte ettirerek, her kata dezenfekte kutuları koyduk. Kaymakamlık binamızda da gerekli çalışmalar yapıldı. İlçe genelinde tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Yaşam
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