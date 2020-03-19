Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi - Güncel

Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi

Nevşehir Belediyesi korona virüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

19.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:17
Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi
Nevşehir Belediyesi korona virüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Korona virüse karşı özel olarak hijyen ekipler oluşturan Nevşehir Belediyesi, vatandaşlarca kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, camiler ve otobüsleri düzenli olarak dezenfekte eden belediye ekipleri, bugünde Müze Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, okullar, Kızılay Kan Merkezi, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TOKİ Şantiyesi, öğrenci yurtları, İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, Özel Eğitim Uygulama Okulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Paşakonağı, Zabıta Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, noterler ve H.Rasim Uzer Eğitim Meslek Okulu binalarını ilaçlayarak dezenfekte etti.

"Nevşehir Belediyespor tesisleri dezenfekte edildi"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'un tesisleri korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Nevşehir Belediyespor'un Nar beldesinde bulunan tesisleri, koronavirüse karşı Nevşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Salgın hastalığa karşı tüm tedbirlerin alındığı tesislerde yöneticilerin, sporcuların ve kulüp çalışanlarının kullandıkları yatak odaları, soyunma odaları, fitness salonu, mutfak, dinlenme alanları, malzeme odası, tesis girişleri ve idari bölümler dezenfeksiyon işleminden geçirildi.

Özel kıyafetli ve maskeli 4 kişilik dezenfeksiyon ekibi, ayrıca takım otobüsünde de ilaçlama yaptı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Nevşehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Güncel
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Güncel
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Güncel
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Güncel
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Loading