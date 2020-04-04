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Kamu binalarına dezenfektan tünelleri kuruldu

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık, belediye ve hastane binasının girişlerine dezenfeksiyon tünelleri kuruldu.

04.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:56
Kamu binalarına dezenfektan tünelleri kuruldu
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık, belediye ve hastane binasının girişlerine dezenfeksiyon tünelleri kuruldu.

Marmara Ereğlisi ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Kaymakamlık , belediye ve devlet hastanesi girişlerine dezenfeksiyon tünelleri kuruldu. Vatandaşlar bu tünellerden geçirildikten sonra içeri alınıyor. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, belediye olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler aldıklarını belirterek, "Belediye olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında maske yapımına başladık. Dezenfekte sistemi kurduk. Belediyemize, hastanemize, kaymakamlık binamıza tünellerimiz var. İlaçlamalarımız devam ediyor. Tüm cadde ve sokaklar dezenfekte edilmeye devam ediyor. Tüm milletimize geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

'HASTANE OLARAK TEDBİRLER ALDIK'

Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi Başhekimi Berat Özdemir, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanede tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Özdemir, "Özellikle çalışanlarımızın ve halkımızın güvenliği için birtakım önlemler aldık. Bunlardan bir tanesi dezenfektan tüneli. Buradan geçen hastalarımızı aynı zamanda kendi ürettiğimiz cerrahi maskeleri de veriyoruz. Böylelikle damlacık yoluyla bulaştığını bildiğimiz hastalıktan maksimum düzeyde korunmaya çalışıyoruz. Alınması gereken en büyük tedbir kişilerin kendi izolasyonudur. Evde kalmalıdırlar. Sosyal mesafeyi korumalılar. Mümkün olduğunca kendi ortamında bulunarak arkadaşlarından, eşinden biraz uzak durarak bulaşmayı düşürebilmektir" diye konuştu.

OTELİ TAHSİS ETTİ

İlçedeki otel ise sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Otelin Genel Müdürü Serkan Aldemir, "Hayat kurtarmak için büyük bir risk ve özveriyle çalışan sağlık personelinin çabalarını görmezden gelemeyiz. Onların ve ailelerinin sağlığını korumak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz de bu kapsamda otelimizi bağlamda otelimizi sağlık çalışanlarımıza açtık" dedi.


- Tekirdağ

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmara Ereğlisi, Kaymakamlık, Tekirdağ, Güncel
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