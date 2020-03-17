Kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı
Aşkale Kaymakamlığı tarafından tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüsüne (Covid-19) karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.
17.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:59
Aşkale Kaymakamlığı tarafından tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüsüne (Covid-19) karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.
İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu'nun talimatı ile tüm kurumlarda çalışmalar yürütülerek, dezenfekte edilmemiş yer kalmayana kadar çalışacağı bilgisi verildi. Konuyla ilgili bilgi veren ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu, "Aşkale'de korona virüsüne karşı önlemlerimizi ülkemize de sirayet etmesiyle arttırmamız gerektiği düşüncesiyle, okulların tatil edilmesi ardından başta Milli Eğitim Müdürlü bünyesinde çalışmalarımıza başladık. İlçede vatandaşlarımızın yoğun olduğu her yerde, okullarda, Halk Eğitim Merkezinde, kamu binalarında özel virüs ilaçları kullanarak dezenfekte işlemlerine başladık. Önümüzdeki süreçte salgına karşı alacağımız tedbirler ve göstereceğimiz özen virüsten çok daha fazla önem kazanıyor. Kaymakamlık olarak, bu konuda ilçemiz adına hassas olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. İlçemizde düzenli periyotlarla devam eden ilaçlama çalışmalarını sıklaştıracağız. Biz önlemlerimizi alıyoruz, bizimle birlikte vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate almalarını ve duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ERZURUM
İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu'nun talimatı ile tüm kurumlarda çalışmalar yürütülerek, dezenfekte edilmemiş yer kalmayana kadar çalışacağı bilgisi verildi. Konuyla ilgili bilgi veren ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu, "Aşkale'de korona virüsüne karşı önlemlerimizi ülkemize de sirayet etmesiyle arttırmamız gerektiği düşüncesiyle, okulların tatil edilmesi ardından başta Milli Eğitim Müdürlü bünyesinde çalışmalarımıza başladık. İlçede vatandaşlarımızın yoğun olduğu her yerde, okullarda, Halk Eğitim Merkezinde, kamu binalarında özel virüs ilaçları kullanarak dezenfekte işlemlerine başladık. Önümüzdeki süreçte salgına karşı alacağımız tedbirler ve göstereceğimiz özen virüsten çok daha fazla önem kazanıyor. Kaymakamlık olarak, bu konuda ilçemiz adına hassas olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. İlçemizde düzenli periyotlarla devam eden ilaçlama çalışmalarını sıklaştıracağız. Biz önlemlerimizi alıyoruz, bizimle birlikte vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate almalarını ve duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Aksu, Aşkale, Güncel
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