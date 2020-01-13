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Kamu binasının tel örgülerini çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kamu binasına ait tel örgüleri çaldıkları iddia edilen iki zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

13.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:46Kamu binasının tel örgülerini çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı
'te kamu binasına ait tel örgüleri çaldıkları iddia edilen iki zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, Şirinevler Mahallesi'ndeki kamu binasına ait alanı koruyan tel örgülerin iki kişi tarafından çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekibin belirtilen adrese gelmesi üzerine şüpheliler kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu A.A. ile M.A. yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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