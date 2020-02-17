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Kamu'da en yüksek memnuniyet oranı yüzde 75,5 ile asayiş hizmetlerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

17.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:09Kamu'da en yüksek memnuniyet oranı yüzde 75,5 ile asayiş hizmetlerinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarına göre, kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75,5 olurken bunu sırasıyla yüzde 72,2 ile ulaştırma, yüzde 67,1 ile sağlık, yüzde 61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,8 ile eğitim ve yüzde 53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti. - ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel

Kaynak: İHA

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