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Kamu Denetçiliği Kurumu ve Bosna Hersek Ombudsmanlık Kurumu arasında mutabakat zaptı imzalandı

ANKARA (İHA) – Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu ve Bosna Hersek İnsan Hakları Ombudsmanlık Kurumu arasında işbirliğinin güçlenmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

19.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:40Kamu Denetçiliği Kurumu ve Bosna Hersek Ombudsmanlık Kurumu arasında mutabakat zaptı imzalandı
ANKARA (İHA) – Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu ve Bosna Hersek İnsan Hakları Ombudsmanlık Kurumu arasında işbirliğinin güçlenmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı kapsamında Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu ve Bosna Hersek İnsan Hakları Ombudsmanlık Kurumu arasında işbirliğinin güçlenmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 60 ülkeden 150'nin üzerinde Ombudsman ve insan hakları savunucusunun İstanbul programına katıldığını ve bu durumun Ombudsmanlık Kurumu açısından önemli olduğunu söyledi. Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya iştirak etmesinin, Ombudsmanlık Kurumunun ve iyi yönetim ilkelerinin önemini tekrar vurgulamasının hem toplantı için hem de kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

"Balkanların huzuru ve refahı demek dünyanın huzuru ve refahı demektir"

Balkanların çok ayrı önemi ve yeri olduğunu bildiren Malkoç, "Özellikle balkanların kalbi sayılan Bosna'nın da bizdeki yeri başkadır. Çünkü balkanların huzuru, barışı, refahı demek Türkiye'nin huzuru, barışı ve refahı demektir. Hatta dünyanın huzuru ve barışı demektir. Bu ilişkiyi Ombudsmanlar açısından sürdürmek hepimizin görevi. Biz geçen yıl Saray Bosna'da davetiniz üzerine böyle bir toplantıya katıldık son derece memnun olmuştuk. Bosna'dan da çok iyi duygularla ayrıldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyiyle ilişkilerinin çok güzel olduğunu kaydeden Malkoç, "Ben Ombudsmanlık görevinden önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevini yürütüyordum. Orada da Bosna'ya ve balkanlara ne kadar önem verdiğini bizzat yakından gördüm. Biz bunu Ombudsmanlık Kurumları açısından da bugün taçlandıracağız" diye konuştu.

Anlaşma ile vatandaşların haklarının korunması alanında taraflar arasındaki dostane ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek ve böylece her iki ülkenin kanunlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerine dayanarak her iki ülkede insan haklarının ve özgürlüklerin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bu anlaşmayla taraflar arasında işbirliği için kurumsal koşullar oluşturmak ve dolayısıyla insan hakları ve özgürlüklerin korunmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki Bosna-Hersek vatandaşlarının ve Bosna-Hersek topraklarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi durumunda Ombudsmanlık Kurumlarına yapılan şikayet başvuruları karşılıklı bilgi ve destek sunulması sağlanacak.

Anlaşmayla vatandaşların insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesinde karşılıklı desteğin sunulması ve Uluslararası Ombudsmanlık Enstitüsü ve diğer kuruluşların platformlarında ortak etkinlikler düzenlenmesi hedefleniyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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