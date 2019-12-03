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Kamu Denetçiliği Kurumuna 2019'da engelli hizmetleriyle ilgili 500'den fazla başvuru

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bu yıl engelli bireylere hizmet sunulması konusunda Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) 500'den fazla başvuru yapıldığını bildirdi.

03.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:43
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bu yıl engelli bireylere hizmet sunulması konusunda Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) 500'den fazla başvuru yapıldığını bildirdi.
Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan'ı makamında ziyaret eden Malkoç, 3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlattı.
Malkoç, 'de engelli bireylere hizmet veren kurumların yeni yasal düzenlemelerle çalışmalarına devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Türkiye'de son yıllarda engelli insanımızla ilgili çok güzel yasal düzenlemeler oldu, çok güzel kurumlar oldu. Bu alanda hizmet veren kurumlar anlayışlarını ve kendilerini yeniledi. Engelli ailelerine önemli destekler sağlanıyor. Bu hizmetlerin sunumunda eksik, kusur, hata olduğu zaman orada da Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruyorlar. Biz yardımcı olmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Kamu Denetçiliği Kurumuna 2019 yılında 500'ün üzerinde başvuru geldi. Biz memnun oluyoruz. Niye memnun oluyoruz? Devletimiz bir hizmet sunuyor, bu hizmetler fevkalade iyi ama bu hizmetlerde eksiklik, noksanlık, kusur, hata olunca da bize geliniyor, biz de düzeltebildiğimizi düzeltmeye çalışıyoruz."
Eksikliklerin giderilmesinde, yanlışın tekrar edilmemesi konusuna dikkat ettiklerini anlatan Malkoç, engellilere destek olmanın, yardım etmenin her sağlıklı bireyin görevi olduğunu vurguladı.
KDK'ye ulaşımın çok kolay olduğunu dile getiren Malkoç, "Tüm vatandaşlarımız internet aracılığıyla, telefonla ya da faksla bize ulaşabilirler. İsminin saklı kalmasını isterse de kamuoyuna duyurmuyoruz. Türkiye'de en kolay ulaşılan kurumlardan biriyiz. Başvurulardan harç, pul ya da bilirkişi parası almıyoruz, hepsini biz karşılıyoruz. İdareyle de dostane çözüyoruz." diye konuştu.
Kamu Denetçiliği Kurumuna 2019'da engelli hizmetleriyle ilgili 500'den fazla başvuru

Şeref Malkoç, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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