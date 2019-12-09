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Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, üniversite öğrencileriyle buluştu

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, "Bizim bir sloganımız vardır: 'Bu ülke için ölmeye hazırız ama ölmeden önce bu ülke için yaşamamız ve çalışmamız gerekiyor' diye. Tüm enerjimizi bu ülkenin geleceği için harcamamız gerekiyor.

09.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:50Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, üniversite öğrencileriyle buluştu
Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, "Bizim bir sloganımız vardır: 'Bu ülke için ölmeye hazırız ama ölmeden önce bu ülke için yaşamamız ve çalışmamız gerekiyor' diye. Tüm enerjimizi bu ülkenin geleceği için harcamamız gerekiyor." dedi.
Anadolu Üniversitesi Hukuk Akademisi Kulübü tarafından Salon 2016'da düzenlenen "Hukukta Kariyer Günü" etkinliğinde konuşan Kalkan, kariyer hikayesini öğrencilerle paylaştı.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) olarak vatandaşlara hak arama kültürünü öğretmeye çalıştıklarını belirten Kalkan, "Yaklaşık 32 yıldır kamu içinde çalışmaktayım. Devletin idari organlarının herkese eşit davranması, kararlarını ve işlemlerini yaparken adaleti gözetmesi bakımından çalışmaktayız. Vatandaşlarımıza hak arama kültürünü öğretmek, bu hak aramayı nasıl yapacaklarını ve hak ararken nasıl cesaretli davranacakları anlatmak konusunda çalışmalarda bulunmaktayız. Bu konuda Türkiye'nin her noktasına çalışmalarda bulunmaktayız." diye konuştu.
Kariyeri hakkında öğrencileri bilgilendiren Kalkan, şunları kaydetti:
"2009 yılında vali yardımcılığı sırasında bir teklif geldi. 2010 yılında Parlamento Genel Sekreterliğine atandım. 2 yıl boyunca bu mesleği yaptım. Türkiye'nin en güzel mesleği olduğunu söyleyebilirim. Ombudsmanlık Kurumu kurulurken ben parlamento da görev yapmaktaydım. 2013 yılında kurulan Ombudsmanlık Kurumu içinde kanun teklifi veren kişilerden biri de benim. Bu yıldan itibaren ombudsman olarak görev yapmaktayım. Meslek hayatımın artık son bölümüne geldim. Yaklaşık 32 yıldır kamu içinde çalışmaktayım. Aslında bizim bir sloganımız vardır: 'Bu ülke için ölmeye hazırız ama ölmeden önce bu ülke için yaşamamız ve çalışmamız gerekiyor' diye. Tüm enerjimizi bu ülkenin geleceği için harcamamız gerekiyor."

Anadolu Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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