Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'dan "tarafsızlık" vurgusu

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, "Kim olursa olsun, siyasi mensubiyetine bakmadan, önümüze gelen bir belediye başkanıyla ilgili iddialarda, 'acaba bu hangi partinin mensubu' diye üzerinde bile durmadan mevcut delillere göre karar verip, sistemin iyi ve dürüst işlemesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Toptan, bir otelde düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 2004 yılında Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde çıkarılan kanunla kurulduğunu söyledi.

Kurulun, Türk idare sistemi içerisindeki diğer kurullardan farklı yönlerinin olduğunu belirten Toptan, "Diğer kurullardan ayrı tarafımız, kurul kararlarının yargı denetimine tabi olmasıdır. Bizim verdiğimiz karar, taraflar tarafından idari yargı yoluna götürülebilir, orada bozulabilir veyahut onanabilir." diye konuştu.

Kanunla kurula yüklenmiş iki temel hedefin bulunduğunu vurgulayan Toptan, bunların; etik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması ve bununla ilgili projelerin hayata geçirilmesi ile kamu görevlilerinin ve tüm kamunun etik davranış ilkeleri çerçevesinde mutlaka bilinçlendirilmesi olduğunu anlattı.

Toptan, kurulun çalışma sistemini de anlatarak, şunları kaydetti:

"İddiaları incelerken, yargılama yapar gibi usullere oldukça dikkat ederek, iddiayı, savunmayı, delilleri dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar idari yargı tarafından denetlenen, onaylanan ama bozulan davalarımız da var. Kim olursa olsun, siyasi mensubiyetine bakmadan, önümüze gelen bir belediye başkanıyla ilgili iddialarda, 'acaba bu hangi partinin mensubu' diye üzerinde bile durmadan mevcut delillere göre karar verip, sistemin iyi ve dürüst işlemesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

Konuşmanın ardından Köksal Toptan, katılımcılara plaket takdim etti.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeleri ile diğer ilgililer katıldı.

Toptan, toplantı sonrasında basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA