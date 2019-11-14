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Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Toptan Erzurum'da

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

14.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:20Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Toptan Erzurum'da
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi toplantısı dolayısıyla kentte bulunan Toptan, Memiş ile bir araya geldi.
Valilik binasındaki Şeref Defteri'ni imzalayan Toptan, daha sonra Vali Memiş ile bir süre görüştü.
Memiş, kentte hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeleri anlattı.
Ziyaretin sonununda Memiş, Toptan'a hediye takdiminde bulundu.

Etik Kurulu, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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