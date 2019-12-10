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Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Toptan, "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret etti

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

10.12.2019 19:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:47
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan annelerini ziyaret etti.
Toptan, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti il binası önünde eylem yapan annelere desteklerini iletti ve 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuşan Hatice Ceylan'a Türk bayrağı hediye etti.
Terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkisini dile getiren aileleri dinleyen Toptan yaptığı konuşmada, annelerin acısını paylaşmak için geldiğini ifade ederek, "Onlar da inşallah iyi alır." dedi.
Toptan, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün annelerin yüreğini yaktığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Dünyada en büyük kötülük, çocukların bu gibi işlerde yani insanların birbirleriyle savaşmasında kullanılmasıdır. Bu, insanlık suçudur. Birleşmiş Milletlerin bütün kararlarında bu vardır ama burada görüyoruz. 14-15 yaşındaki çocuklar, kaçırılmış ya da öldürülmüş, annesinden, babasından, bağından, yurdundan koparılmış. Buna fırsat vermemek lazım. Herkese çağrı yapıyorum; kimin bir nefeslik bir gücü varsa lütfen bu çocukların kurtarılması için ona harcasın. Bu çocukların kurtarılması için harcanan her emek, kutsal emektir ona inanıyoruz."
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Toptan,

Köksal Toptan, Etik Kurulu, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA


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