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Kamu görevlileri için siper maske üretiyorlar

Kangal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL) kamu görevlileri için siper maske üretimine başladı.

15.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:26
Kamu görevlileri için siper maske üretiyorlar
Kangal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL) kamu görevlileri için siper maske üretimine başladı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde kamu görevlilerin siper maske ihtiyaçlarının karşılanması için Kangal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL) hummalı bir çalışma başlattı. Öğretmeler ve okul personeli gecesini gündüzüne katarak günde 100 ila 300 arasında maske üretiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan okul müdürü Recep Basmacı; "Sağlık personeli, emniyet görevlileri ve kamu görevlileri için siper maske üretiyoruz. Günde ortalama 100 ila 300 arasında maske üretebiliyoruz. İhtiyaç duyanlara ücretsiz olarak maske teslim edebiliriz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Kangal, Güncel
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