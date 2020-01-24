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Kamu görevlilerine "Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu eğitim

Adana Valiliğince düzenlenen "Teknik Destek Programı" kapsamında "Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu eğitim gerçekleştirildi.

24.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:22Kamu görevlilerine
Valiliğince düzenlenen "Teknik Destek Programı" kapsamında "Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen eğitime, Vali Yardımcıları Murat Süzen ve Ferhat Burakgazi ile Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Çukurova Kaymakamı Osman Sarı da katıldı.

Eğitimde vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlara, daha kaliteli kamu hizmetleri verilmesi ve vatandaşlarla olan diyaloğun geliştirilmesi açısından dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında Protokol Uzmanı İhsan Ataöv tarafından bilgiler verildi.

"Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu eğitimde, iletişimin önündeki psikolojik etkenler, etkili bir iletişim için gerekli olan yol ve yöntemler ile beden dilinin iletişim sürecindeki rolü, protokol kurallarının önemi, protokol kuralları ve uygulama alanları, protokolde temel kurallar, makam, hitap şekilleri, kıyafet protokolü ve giyim kuralları, resmi ve sosyal ortamda konuşma kuralları, hitap, selamlama, tanıma ve tanıştırma, tokalaşma, kabul etme, toplantı ve konferanslarda yapılacak konuşmalar arasında önde gelme sırası, genel saygı ve nezaket kurallarına da ayrıntılı şekilde değinildi. - ADANA

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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