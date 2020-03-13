Kamu görevlilerine yurt dışı yasağı
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.
13.03.2020 00:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:26
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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