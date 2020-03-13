Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Kamu görevlilerine yurt dışı yasağı - Ekonomi

Kamu görevlilerine yurt dışı yasağı

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.

13.03.2020 00:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:26
Kamu görevlilerine yurt dışı yasağı
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Ekonomi
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ekonomi
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Ekonomi
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Ekonomi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Son dakika: Ekonomi
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti Ekonomi
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti