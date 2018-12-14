Kamu Görevlisinin Hediye Almaması Temel İlke"

14 Aralık 2018 Cuma 12:14



14 Aralık 2018 Cuma 12:14

Kamu görevlilerinin, piyasa koşullarından daha avantajlı şartlarda sunulan kredileri görevleri nedeniyle kabul edemeyecekleri bildirildi.Kamu Görevlileri Etik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Hediye Alma Yasağı" konulu genelge ile daha önce kamu görevlilerinin hediye alması yasaklanmış iken artık araç ve kredilerin hediye olarak kabul edilebileceği ve hediye alma yasağının esnetilerek bazı hediyelerin yasak olmaktan çıkarıldığı yönünde haberlere yer verildiği belirtildi.Kurulun, "Hediye alma yasağı" konulu genelgesinde yer alan hususların, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı" başlıklı maddesinde açıkça yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi yeni bir uygulama veya Kurul kararı olmadığı anımsatıldı.Yönetmelikte kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, doğrudan ya da dolaylı her türlü eşya ve menfaatin hediye kapsamına alındığı ve kamu görevlilerinin hediye almamasının, kamu görevlisine hediye verilmemesinin, kamu görevlisine görevi sebebiyle çıkar sağlanmamasının temel ilke olarak belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bir kamu kurumuna bağış olarak 'araç' verilmesinin teklif edilmesi durumunda, söz konusu aracın kamu hizmetine tahsis edilmesi ve özellikle bir şahsın kullanımına sunulmaması, diğer bir ifadeyle makam aracı olarak kullanılmayacak olması, ayrıca kurumun demirbaş listesine kaydedilmesi ve bu durumun kamuoyuna açıklanması şartları ile kabulü mümkündür.Kamu görevlileri de diğer vatandaşlarımız gibi piyasa koşullarına göre kredi kullanabilirler. Diğer bir ifadeyle kamu görevlileri, görevleri nedeniyle kendilerine piyasa koşullarından daha avantajlı şartlarda sunulan kredileri kabul edemezler."