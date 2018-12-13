13 Aralık 2018 Perşembe 13:14



13 Aralık 2018 Perşembe 13:14

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, tahkim merkezinin baktığı davaların yarısından fazlasının milletlerarası nitelikte olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bizim milletlerarası divanımızın olması, milletlerarası divanımızda dünyanın en önemli hakemlerinin bulunması ISTAC'ın dünya çapında kabul edilmesinin ve saygı duyulmasının en önemli etkeni." dedi.ISTAC tarafından düzenlenen Kamu İhalelerinde İstanbul Tahkim Merkezi Konferansı'nda konuşan Akıncı, Ankara'da meydana gelen hızlı tren kazasında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar temennisinde bulundu.ISTAC'ın İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin bir parçası olarak 2015 yılında kurulduğunu dile getiren Akıncı, "ISTAC 2015 yılında kuruldu. 1,5 sene içerisinde kuruluş aşamalarını tamamladı ve 1,5 seneden beri faaliyette. Davaları çözdü. Şu anda derdest olan, bakılmakta olan davalar var. Tam anlamıyla hem iç uyuşmazlıklar hem de milletlerarası uyuşmazlıklar için hizmet veren bir kurum. " dedi."ISTAC'ın uyuşmazlık hakkında vereceği karar nihai olarak uyuşmazlığı çözmüş olacak"ISTAC'ın en önemli işlevlerinden ve hedeflerinden birisinin özellikle kamunun dahil olduğu projelerde yer almak olduğunu vurgulayan Akıncı, 3. Havalimanı ve KKTC-Türkiye Su temini gibi projelerde uyuşmazlıkları çözüm yolu olarak ISTAC'ın belirlendiğini bildirdi.Kurulmasının ardından ISTAC'ın uyuşmazlıkların çözümü hizmeti vermeye başladığını anlatan Akıncı, şunları söyledi:"Tahkim dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Tahkim dediğimiz zaman esasında uyuşmazlıkların çözüm yolunu anlıyoruz. Buna göre taraflar sözleşmelerinde uyuşmazlıkların mahkeme yerine hakem denilen özel kişilerce bağlayıcı olarak çözümlenmesini kararlaştırırlarsa artık uyuşmazlık mahkemeye değil fakat ISTAC'a gelecek ve ISTAC'ın uyuşmazlık hakkında vereceği karar nihai olarak uyuşmazlığı çözmüş olacak. Tahkimi arabuluculuktan ayıran taraf arabuluculukta uzlaşamazsa tekrar mahkemeye gitmek gerekir. ISTAC'ta ise uyuşmazlık hakem tarafından çözüldüğünde bunun anlamı artık tıpkı kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla uyuşmazlığın çözümlenmesi gibi artık uyuşmazlık nihai olarak çözümlenmiştir. Bir tarafın ben buna uymuyorum demesi mümkün değildir."Akıncı, tahkimin mahkemelere kıyasla bazı avantajları olduğunu belirterek bunları "uyuşmazlığın hızlı şekilde gecikmeden çözümlenmesi", "uyuşmazlığın uzman hakimlerce doğru şekilde çözümlenmesi" ve "daha az masrafla sonuca ulaşılması" olarak sıraladı.-"Ticari uyuşmazlıkların tümünde ISTAC'a başvurulabilir"Ticari uyuşmazlıkların tümünde ISTAC'a başvurulabileceğini anımsatan Akıncı, "Bunun için tarafların sözleşmelerinde, 'Uyuşmazlıklar, ISTAC kurallarınca tahkim yoluyla çözülecektir' şeklinde bir şart koymaları gerekir. Bu çok önemli." diye konuştu.ISTAC'ın finans merkezi projesinin bir parçası olarak kurulmasına karşın finans merkezi projesinden önce faaliyete geçmesinin ileride faaliyete geçecek finans merkezi için de çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Akıncı, "Şu anda davalarımızın yarısından fazlası milletlerarası nitelikte. Dolayısıyla bizim milletlerarası divanımızın olması, milletlerarası divanımızda dünyanın en önemli hakemlerinin olması ISTAC'ın dünya çapında kabul edilmesi ve saygı duyulmasının en önemli etkeni. " ifadelerini kullandı.Öte yandan, ISTAC'tan alınan bilgilere göre, 30 Aralık 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de Kamu İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklik ile 19.01.2018 ve sonrasında yapılan ihaleler sonucunda imzalanan kamu ihale sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca çözümlenebilmesinin önü açıldı.Kamu İhale Kurumu (KİK) mevzuatındaki bu değişikliği kamu kurumu ilgililerine açıklayabilmek ve sorularını yanıtlayabilmek amacıyla ISTAC tarafından İstanbul'daki bir otelde düzenlenen konferansa, Kamu İhale Kurumu yetkilileri ile birlikte KİK'e tabi kurum ve kuruluşların KİK kapsamında satın alma yapan personeli, ihale komisyon üyeleri ve hukuk müşavirleri katıldı.