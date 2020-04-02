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Kamu ihalelerine koronavirüs düzenlemesi

Koronavirüs sebebiyle yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremediği kamu ihalelerinde sözleşmelerde süre uzatılabilecek veya feshedilebilecek.

02.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:37
Kamu ihalelerine koronavirüs düzenlemesi
Koronavirüs sebebiyle yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremediği kamu ihalelerinde sözleşmelerde süre uzatılabilecek veya feshedilebilecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
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