Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kamu katılım bankaları yeni bir finansman uygulaması başlatıyor

Kamu katılım bankaları, hane halkı geliri aylık 5,000 lira ve altında olan bireyleri desteklemek için yeni bir finansman uygulaması başlatıyor.

31.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:54
Kamu katılım bankaları yeni bir finansman uygulaması başlatıyor

Kamu katılım bankaları, hane halkı geliri aylık 5,000 lira ve altında olan bireyleri desteklemek için yeni bir finansman uygulaması başlatıyor.

Kamu katılım bankalarından yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak hane halkı geliri aylık 5,000 lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir finansman uygulaması başlatıyor" denildi.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın "bireysel ihtiyaç desteği finansmanı" kapsamında, bireylerin gıda harcamaları, kira, elektrik, su ve  yakıt gibi temel ihtiyaçlarını uygun koşullarda finanse edebilmeleri amacıyla, 10,000 liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli, katılım finans prensipleri çerçevesinde finansman kullanabilecek.

Açıklamada, "Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu finansmandan faydalanma imkanı da sunulacak. İhtiyaç desteği finansmanı, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından ortak kriterlere göre değerlendirilecek. Müşteriler, kampanyaya katılan tüm kamu bankalarından veya kamu katılım finans kuruluşlarından yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular 1 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecek" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, finansman kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına finansman tutarları aktarılacak olup, müşteriler finansman tutarını ATM'lerden çekebilecekler" uyarısı da yapıldı. (Tablo)


Kaynak: DHA

Etiketler: Vakıf Katılım Bankası, Koronavirüs, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Kamu katılım bankaları yeni bir finansman uygulaması başlatıyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Ekonomi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
İş Bankası Grubu’ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak Ekonomi
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi
Fed’den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak Ekonomi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Ekonomi
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
İhtiyaç sahiplerine 1.000 TL’lik yardımın verileceği tarih belli oldu Ekonomi
İhtiyaç sahiplerine 1.000 TL'lik yardımın verileceği tarih belli oldu
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor Ekonomi
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:56: ABD'de tüketici güveni geriledi - Ekonomi 17:52: Petrol yatay, altın 1,611 dolarda - Ekonomi 17:44: ATO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira katkı - Ekonomi 17:40: ABD'de tüketici güven endeksi martta düştü - Ekonomi 17:38: Kumluca'dan sebzeler, hallere tertemiz ulaştırılıyor - Ekonomi 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:15: Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu - Ekonomi 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 16:44: Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi - Ekonomi 16:21: Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi - Ekonomi 15:58: ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı - Ekonomi 15:31: TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak - Ekonomi