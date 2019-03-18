Kamu Kurumları, Her Ay Ortalama 1 Milyar Kwh Elektrik Tüketiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
, elektrik kullanımında 'serbest tüketici limiti' düzenlemesiyle ilgili yaşanan sorunları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.
Ömer Fethi Gürer'in hem kamu kuruluşları hem serbest tüketicilerin elektrik tüketimine yönelik önergesini yanıtlayan Bakan Fatih Dönmez
, 2017 yılının ilk 5 ayında kamu kurumlarının 4 milyar 908 milyon 572 bin 983 kW h elektrik enerjisi tükettiğini açıkladı. Bakan Dönmez'in verdiği bilgiye göre kamu kurumları her ay yaklaşık 1 milyar kWh elektrik enerjisi tüketiyor.
Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesine göre EPDK'nın 24.12.2015 tarih ve 5967 sayılı kararı ile 2016 yılı serbest tüketici limiti yıllık 3.600 kWh olarak belirlenmişken, 2017 yılı için limitin 2.400 kWh'a indirildiğini ifade etti.
Gürer, "Belirlenen limitin üstünde elektrik enerjisi tüketen aboneler ihtiyacı olan elektriği bulunduğu bölgede faaliyet gösteren lisans sahibi Elektrik Perakende Satış Şirketlerinden düzenlemeye tabi tarife üzerinden alabileceği gibi lisans sahibi diğer satıcılardan da alma hakkına sahip bulunmaktadır. Kamu Kuruluşları ve KİT'ler tüketimi itibarıyla ihtiyacı olan elektrik enerjisini, aboneliklerinin bulunduğu yerdeki görevli Elektrik Perakende Satış Şirketlerinden alabileceği gibi serbest tüketici olarak lisans sahiplerinden tedarik imkanları bulunmaktadır" dedi.
Gürer, "İhtiyaç olan elektrik enerjisinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında serbest tüketici olarak ihale ile temin edilmeye çalışılması, geçerli olan tarifeden daha yüksek tarife ile uygulanan tüketimlerin kontrol edilerek fazla ödemelerin önlenmesi yönünde tüm kamu kurum, kuruluşlar ve KİT'lerde uygulama birliği sağlanmış mıdır? Bu bağlamda Kamu kurum kuruluşları ile KİT'lerin 2017 ve 2018 yılı toplam enerjici kullanımı ve tutarı nedir? Ne kadar üretimde ne kadar idari hizmetlerin yerine getirilmesinde tüketilmiştir" şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.
Gürer'in önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, "Elektrik tedarik şirketlerinden alınan bilgiler doğrultusunda, 2017 yılı Ocak -Mayıs aylarında toplam 4.908.572.983,70 kWh'lik Kamu Enerji Tüketimi gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Enerjienstitusu.com