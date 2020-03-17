Menü
Haberler ›› Güncel ››Kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi - Güncel

Kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi

Siirt'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi.

17.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:20
Siirt 'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi.
Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, PTT Siirt Başmüdürlüğünde müşterilerin yoğun olmadığı saatte giriş katı, gişe bölümü ve birim odalarını, Siirt Ulu Camisi'nde de mihrap ve minber bölümleri ile lavaboları dezenfekte etti.
Ekipler ayrıca bazı okullarda da dezenfekte yaptı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Kamu kurumları ile camiler dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler : Siirt Belediyesi, Siirt, PTT, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı