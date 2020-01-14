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Kamu kurumundan hırsızlık yapan şüphelilerin kovalamacası kazayla bitti

Gaziantep'te kamu kurumundan pvc doğrama malzemeleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları sırada kaza yaptı.

14.01.2020 01:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 01:40Kamu kurumundan hırsızlık yapan şüphelilerin kovalamacası kazayla bitti
'te kamu kurumundan pvc doğrama malzemeleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları sırada kaza yaptı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekibi, 2. Organize Sanayi Bölgesinde durumundan şüphelendiği kamyoneti durdurmak istedi.
Ekipler, şüphelilerin "dur" ikazına uymaması üzerine bölgeyi ablukaya aldı.
Tehlikeli şekilde ilerleyen kamyonet kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetten inerek kaçmaya başlayan şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta sıkışan diğer şüpheli ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yapılan araştırmada kamyonette yüklü pvc doğrama malzemelerinin bir kamu kurumundan çalındığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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