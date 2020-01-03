Haberler » Güncel » Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri belli oldu - Haber

Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri belli oldu

Kamu lojmanları kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranları dikkate alınarak yüzde 14 oranında artırıldı.

03.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:32 Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri belli oldu
Kamu lojmanları kira bedeli, İstatistik Kurumunca açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranları dikkate alınarak yüzde 14 oranında artırıldı.
Kamu lojmanları kira zammı için uygulanacak olan oranlar, Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile açıklandı.
Alınan bilgiye göre, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında kalan kamu konutlarının bu yıl her bir metrekare aylık kira bedelleri ile aylık kira bedeli dışında kalan ve konutta oturanlarca karşılanması gereken kaloriferci ile kapıcı ücretleri, elektrik bedelleri ve elektriğe bağlı sistemler için öngörülen bedeller (su bedelleri hariç) Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranları dikkate alınarak yüzde 14 oranında artırıldı.
Yeni bedeller, 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Açıklanan tebliğ kapsamında kamu lojmanları kirası kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,69 lira/metrekare, kalorifersiz konutlarda 4,21 lira/metrekare ve kaloriferli konutlarda 5,53 lira/metrekare olarak belirlendi.
Bu bedellere ek olarak aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 lira ilave kira bedeli alınacak.

Yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilen ve ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,21 lira yakıt bedeli kiraya ek olarak tahsil edilecek.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:29   Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin İranlı General Süleymani'yi öldürmesinin ardından Yunanistan ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. - Haber
12:28   Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 44 bin sivil daha... - Haber
12:26   Cemile nine 86 yıl sonra kimliğine kavuştu - Haber
12:24   Başkan Şahin, AR-GE ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejileri Konferansı'na katıldı - Haber
12:22   2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 12:30:35