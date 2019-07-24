Kamu malına zarar verdiler

Ancak kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kamu malı zarara uğratıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla mahallelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesinde inşasına başlanılan içme suyu deposu ve arıtma tesisinde son aşamalara gelindi. Ancak kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kamu malı zarara uğratıldı.

İçme suyu deposu ve arıtma tesisinin çevresine kötü görüntü oluşturacak eşyalar ve çöpler bırakıldığı, içme suyu deposu ve arıtma tesisinin bulunduğu alanı kendine mesken tutanların yapılan incelemeler sonucu tesis inşaatına da kısmen zarar verdikleri tespit edildi. Bu kişi veya kişilerin bulunarak adalete teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağının altını çizdiler.