Kamu Malına Zarar Veren Kişiler Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aydınlatma lambalarını çalan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede Ceyhan Nehri kenarındaki aydınlatma lambalarını söken kişiler, devriye görevi yapan polis ekiplerince görülünce kaçtı.
Lambaları sökenler ekiplerce kısa sürede yakalandı.
Ekipler, H.A. (20), O.A. (16), M.A. (15) ve Ş.K'nin (17) yanındaki çuvalda sökülmüş lamba bulmaları üzerine şüphelileri, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, kamu malına zarar vermekten tutuklandı.
Ceyhan,Kahramanmaraş,Elbistan
29 Kasım 2018 Perşembe 12:55