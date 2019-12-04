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Kamu Personeli Danışma Kurulu, 19 Aralık'ta toplanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) 19 Aralık'ta toplanacağını bildirdi.

04.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:04Kamu Personeli Danışma Kurulu, 19 Aralık'ta toplanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) 19 'ta toplanacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK genel başkanları ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının katılacağını belirtti.
Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanan KPDK ile yönetimin daha iyi işleyen yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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