Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün kamuda memur statüsünde engelli çalışan sayımız yaklaşık 10 kat artarak 53 bin 964'e ulaşmış durumda" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda konuşma gerçekleştiren Bakan Selçuk, "Yönetime katılma ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla 2012 yılında yapılan Kanun değişikliği sonrasında hayata geçirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu hükümetimizin gerçekleştirdiği önemli bir açılım biliyorsunuz. Danışma Kurulunu, kamu çalışanlarımızın sorunlarını, demokratik anlayışa uygun olarak değerlendiren, katılımcı yönetim anlayışıyla ele alan ve ortak akılla çözülmesini sağlayan verimli bir platform olarak gördüğümü de özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı."İktidara geldiğimiz 2002 yılında 2,1 milyon kamu personeli mevcut iken, 2018 yılı itibarıyla 3,4 milyon kamu personeli ile vatandaşımıza hizmet sunuyoruz""Kamu çalışanlarımıza verilen örgütlenme hakkının kullanımını düzenleyen yasa bilindiği üzere 2001 yılında yürürlüğe girdi" diyen Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Özellikle 2002 yılından sonra kamu görevlileri sendikacılığında önemli değişiklikleri hayata geçirdik. Bunlardan en önemlisi şüphesiz kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile de belirlenebilmesine imkan sağlayan 2010 Anayasa Referandumu ile 2012 yılındaki yasal düzenlemedir. Bu bağlamda birincisi 2012 yılında olmak üzere toplam dört toplu sözleşme gerçekleştirdik. Kamu görevlileri sendikacılığını sadece toplu pazarlık süreçlerinden ibaret saymayarak son derece önemli yönetişim uygulamalarını da yürürlüğe koyduk. Yönetime katılma ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla kurumsal düzeyde Kurum İdari Kurulları'nı, kamu görevlilerinin geneline ilişkin olarak da Kamu Personeli Danışma Kurulu'nu yapılandırdık. Hükümet olarak paydaşlarımızla her koşulda, her ortamda diyaloğa açığız. Kamu görevlileri sendikalarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak personel politikasını yönlendirmeye büyük özen göstermekteyiz. Personel politikalarını belirlerken "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı ile hareket ediyoruz. Milletimizin artan refahının bir yansıması olarak iş ve istihdam alanlarını genişletip vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve güvenilir kamu hizmetinin sunulmasını sağlıyoruz. Hükümetlerimiz dönemine baktığımızda, iktidara geldiğimiz 2002 yılında 2,1 milyon kamu personeli mevcut iken, 2018 yılı itibarıyla 3,4 milyon kamu personeli ile vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Son 16 yıllık dönemi göz önüne aldığımızda, sendika üyesi olan kamu görevlileri sayımız da 151.9'dan yüzde 67.3'e çıkmış durumda. Sadece niceliksel olarak değil niteliksel olarak da kamu personel sistemimizi geliştirmeyi hedefledik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda bazı örnekleri de sizlerle paylaşmak isterim. Son 16 yılda, din görevlisi sayımızı yüzde 65, öğretmen sayımızı yüzde 78, doktor sayımızı yüzde 157, hemşire sayımızı yüzde 303, uzman, müfettiş gibi kariyer meslek mensubu sayımızı yüzde 352 artırdık. İktidara geldiğimiz günden bu yana milli gelir artışıyla birlikte bütçeden kamu görevlilerine ayırdığımız pay da artırdık.""2011 ve 2013 yıllarında yapılan düzenlemeler ile 300 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçirildi"AK Parti iktidarı döneminin kamu personel yönetiminde geçmişin kangren haline gelmiş sorunlarının hepsine el atıldığı bir dönem olduğunu vurgulayan Selçuk, "1995 yılına kadar çalışanlarımızın aylıklarından zorunlu olarak kesilmiş olan ve çalışanlarımızın neredeyse umudunu kesmiş olduğu Tasarrufu Teşvik Fonunda biriken paralar, hükümetimiz döneminde nemalarıyla birlikte son kuruşuna kadar ödendi. Aynı şekilde, Konut Edindirme Yardımı hesapları tasfiye edilerek bu Fonda biriken ve çalışanlarımızın alın teri olan paraların hak sahiplerine iadesi gerçekleştirildi. Banka promosyonları 2007 yılından beri kamu çalışanlarımıza ödenmekte. 2006 yılında 5525 sayılı disiplin affına ilişkin Kanun çıkarılarak memurların ve diğer kamu görevlilerinin disiplin suçları affedildi. 2011 ve 2013 yıllarında yapılan düzenlemeler ile 300 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçirildi. 2009 yılında 5892 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak tatil ilan edildi. Kamu personel yönetiminde genel olarak devlet sisteminin demokratikleşmesine uygun düzenlemeleri de yaptık. Anti-demokratik uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetler giderildi. Başta başörtüsü yasağı gibi, memurlarımızın hafta sonu tatillerinde şehir dışına çıkması gibi çeşitli düzenlemelerin önüne geçtik" şeklinde konuştu."Bugün kamuda memur statüsünde engelli çalışan sayımız yaklaşık 10 kat artarak 53 bin 964'e ulaşmış durumda"Bakan Selçuk, insanı merkeze alan politikalarla sosyal devlet olgusunu güçlendirdiklerini belirterek, ekonomide, siyasette, sosyal politikalarda değer üreterek, insanı ve toplumu güçlendiren adımlar attıklarını kaydetti. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan sosyal politika uygulamalarıyla her vatandaşa dokunan, sosyal iyileşmeyi sağlayan ciddi programları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Selçuk, "Engelli kardeşlerimize yönelik yaptığımız çalışmalar bu konuda güzel bir örnek teşkil ediyor. Burada sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirerek engelli kardeşlerimizin kamuda istihdamına özel önem veriyoruz. 2002 yılında göreve geldiğimizde kamu kurum ve kuruluşlarında sadece 5 bin 777 engelli kardeşimiz çalışıyordu. Bugün ise kamuda memur statüsünde engelli çalışan sayımız yaklaşık 10 kat artarak 53 bin 964'e ulaşmış durumda. Ayrıca müjdesini vermek isterim. Yakın zamanda inşallah 2 bin 504 engelli kardeşimizi de tercih sürecini tamamladıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayacağız. Engelli istihdamını artırırken diğer taraftan da engelli kamu görevlilerine yönelik olmak üzere 4. Dönem Toplu Sözleşmemiz ile yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi, engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, memuriyet mahalli dışında da eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar için görevlendirilmesi ve gerekli olması halinde kurumca refakatçi görevlendirilmesi, kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması, amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması gibi gerekli iyileştirmeleri yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ayrıca sadece engelli çalışanlara değil engelli çocuğu olan ailelerimizin çocuklar için verilen aile yardımı ödeneğinin yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesini sağladık" açıklamalarında bulundu."2002 yılına kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımıza istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz döneminde bu sayı 34 bin 147'ye ulaştı"Şehit ve gazilere olan vefa borcunu ödemek için aralıksız olarak çalışmalara yaptıklarını dile getiren Selçuk, "Bu toprakları bizlere vatan yapan şehit ve gazilerimize vefa borcumuzu yerine getirmek için çalışmalarımızı da aralıksız sürdürmekteyiz. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için geliştirdiğimiz istihdam politikalarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve talimatları ile genişlettik. 2002 yılına kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımıza istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz döneminde bu sayı 34 bin 147'ye ulaştı. Bu çerçevede kamu kurumlarımızda bugüne kadar toplamda 40 bin 462 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik. Ayrıca hak sahiplerinin başvuru ve atanma süreçlerinde de niteliksel olarak iyileştirmeler yaptık. Atamaların yılda iki kez değil sürekli yapılmasını sağladık. Sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanmayı sağladık. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık. 2012 yılından önce istihdam hakkından sadece terörle mücadele kapsamında şehit olanların yakınları ve gaziler faydalanmaktaydı. Artık vazife malulleri, terörden zarar gören sivil vatandaşlarımız da istihdam hakkından yararlanabilmekteler" dedi."Şehit yakınlarımıza tanınan istihdam hakkını da birden ikiye çıkarttık""Şehit yakınlarımıza tanınan istihdam hakkını da birden ikiye çıkarttık" diyen Selçuk, "Sosyal devlet anlayışının verdiği sorumluluklar neticesinde attığımız bir diğer adım da sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerimizin istihdamına yönelik uygulamalarımız. Bu kapsamda bugüne kadar atamasını yaptığımız gençlerimizin sayısı 47 bin 275'e ulaştı. 2018 yılında yaptığımız düzenlemeyle yılda 1 defa yapılan atama sayısını da 3'e çıkardık. Bu kapsamda hak sahibi olan gençlerimiz de artık öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen unvanlara atanabilmekteler. Ayrıca 2018 yılı aralık ayında bu kapsamda hak sahiplerinin atanması için 3.274 kadro ilan edilmiştir. İnşallah en kısa sürede bu kardeşlerimizin de atamalarını gerçekleştireceğiz. Hükümet olarak, gerek kamu personelimizin, gerek engelli vatandaşlarımızın, gerekse aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın emanetlerine her zaman sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile geleceğin güçlü müreffeh Türkiye'sini her beraber inşa edeceğiz. Yeni ufuklara, 2023, 2053, 2071 hedeflerimize doğru çalışarak, üreterek, sosyal dayanışmayı ve aileyi güçlendirerek yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, yeni hükümet sistemiyle idari teşkilat yapısında ve alt sistemlerde değişikliklerin söz konusu olduğunu belirterek, bundan dolayı ortaya çıkan boşlukların giderilmesi için en kısa zamanda çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti. 4688 sayılı yasaya hitap eden yeni sistem değişikliğinin bazı boşluklar oluşturduğunu kaydeden Yalçın, bu kanunun da baştan sona ele alınması gerektiğini belirtti. Yalçın'ın yanı sıra Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar da özellikle memurları ilgilendiren konulardaki taleplerini Selçuk'a ilettiler. Toplantıda bütün istek ve taleplerin değerlendirilmesi ve bir çözüme kavuşturulması üzerine istişare edildi. - ANKARA