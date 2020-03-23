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Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre; koronavirüs salgınıyla mücadeleyi ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

23.03.2020 00:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:32
Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre; koronavirüs salgınıyla mücadeleyi ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısının ardından 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler' başlıklı bir genelge kaleme aldı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan genelgede, "Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulunması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı ilgili ve ilişikli kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları ile (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir" denildi.

'İHTİYAÇ DUYULANLAR ÇAĞRILDIKLARI ANDA GÖREVİNE DÖNMEK ZORUNDADIR'

Dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacağı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır. Daha önce Covid-19 kapsamında izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde izinli sayılabileceklerdir."

Genelgeyi Twitter hesabından paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir" açıklamasında bulundu.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Güncel

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