Haberler » Güncel » Kamu personeline, 'Grip' eğitimi - Haber

Kamu personeline, "Grip" eğitimi

İl Özel İdaresi personeline 'Mevsimsel Grip Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu bilgilendirme eğitimi verildi.

02.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:13 Kamu personeline,
İl Özel İdaresi personeline 'Mevsimsel Grip Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu bilgilendirme eğitimi verildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime, İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinden gelen personellerimiz katıldı. İş Yeri Hekimi Ahmet Turan Temel tarafından grip hastalığı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

"Herşey Elimizde", "Ellerimizi Doğru Yıkayalım", "Grip Aramızda", "Dikkat Edelim Yayılmasın" sloganlarıyla dikkat çekilmeye çalışılan grip hastalığının tehlikesine ve korunma yollarına değinildi.

Gribin ilk belirtilerinin fark edildiğinde derhal doktora gidilmesi gerektiğine vurgu yapan İş Yeri Hekimi Ahmet Turan Temel, "Gebeler ve lohusalar, sürekli hastalığı olanlar, 5 yaş ve altındaki küçük çocuklar, sürekli aspirin kullanması gereken çocuklar, aşırı kilolular, 65 yaş ve üzerindeki kişiler yüksek risk altında yer almaktadır. Grip hastalığı ağır seyredebilir. Solunum sıkıntısı, sık sık nefes alıp verme, bilinç bulanıklığı, aşırı ishal ve kusma, aşırı halsizlik görüldüğü durumlarda muhakkak bir sağlık kurumuna başvurulması gerekmektedir." dedi. - SİVAS

Ahmet Turan Temel, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06   Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haber
16:06   "Çocukları sokakta nasıl yalnız bırakmıyorsanız Youtube ile de yalnız bırakmayın" - Haber
16:06   Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan esnaf ziyareti - Haber
16:06   Eyüpsultan Belediyesinden istihdama katkı - Haber
16:01   GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Bölge anlamında büyük sıkıntı olacak" - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
2.01.2020 16:10:26