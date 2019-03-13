Kamu Personeline Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kamu personeline bağımlılık yapıcı maddelerin arzıyla mücadele anlatıldı.
Artvin Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, narkotik suçlarla mücadele ekipleri sunum yaptı.
Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalığın önemine dikkati çeken jandarma personeli, sonra uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Eğitimlerin her ay farklı bir ilçede gerçekleştirileceği bildirildi.
Güncel
Kaynak: AA