Kamu Personelinin Ek Gösterge Beklentisi

Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın
, "Belli meslek grupları üzerinden yapılacak şey kamudaki bu anlamdaki beklentiyi karşılamaz. Ek gösterge sistematiği içerisindeki arızaları da onarmaz. O yüzden konunun kapsamlı ele alınmasına ihtiyaç var." dedi.
Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yalçın, beraberinde Memur-Sen Ordu
Şube Başkanı İsmail Çelenk ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette açıklamalarda bulunan Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda kamu görevlilerinin beklenti içinde olduklarını belirterek, 3600 ek göstergenin 4 toplu sözleşmedir gündeme getirdikleri bir konu olduğunu söyledi.
Yalçın, konunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 24 Haziran seçimleri öncesi dört meslek grubu üzerinden ve yönetici kadro üzerinden kamuoyu ile buluşturduğu bir teklif olduğunu ve bundan da son derece memnun kaldıklarını da dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki gösterdiği hassasiyet kamu görevlilerinin umudunu artırmıştır." ifadesini kullandı.
"Seçim öncesi olması en büyük arzumuz"
Konuya ilişkin tartışmaların sürdüğünü de aktaran Yalçın, şöyle devam etti:
"Seçim öncesi olması en büyük arzumuz. Seçim öncesi mi seçim sonrası mı konusunda yapılan tartışmalar kadar kapsam tartışmaları da beraberinde yürümesi gerekiyor. Yoksa sadece belli meslek grupları üzerinden yapılacak şey kamudaki bu anlamdaki beklentiyi karşılamaz. Ek gösterge sistematiği içerisindeki arızaları da onarmaz. O yüzden konunun kapsamlı ele alınmasına ihtiyaç var. Memur-Sen olarak konuyu özenle takip ediyoruz."
Yalçın, önlerinde Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı olduğunu anımsatarak, "Önümüzde toplu sözleşme süreci var. Dolayısıyla konunun bir an önce şekillenmesi, çerçevesinin çizilmesi, memnuniyet kat sayısının yükseltilmesi bizim temel hassasiyetimiz. Onun için hükümet ve kabineden beklentimiz konuyu zamana yaymak değil, zamanında çözmek esastır. " diye konuştu.
Yalçın, ayrıca memnuniyet kat sayısı açısından da mutlaka paydaşların sürece dahil edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ordu, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel
Kaynak: AA