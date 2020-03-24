Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Kamu sağlık çalışanlarına internet ve dakika desteği - Ekonomi

Kamu sağlık çalışanlarına internet ve dakika desteği

Vodafone, koronavirüsle mücadele kapsamında, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerinin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacak.

24.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:01
Kamu sağlık çalışanlarına internet ve dakika desteği
Vodafone, koronavirüsle mücadele kapsamında, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerinin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacak.

Türkiye 'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, koronavirüs salgınıyla mücadele eden kamu sağlık çalışanları için harekete geçti. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilecek listede yer alan kamu sağlık sektöründe görevli Vodafone'luların hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlanacak.

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, şunları söyledi:

"Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vodafone olarak, hayatlarını bizim için riske atan kamu sağlık çalışanlarının yanındayız. Bu doğrultuda, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Koca, korona aşısı için harekete geçildiğini duyurdu Ekonomi
Bakan Koca, korona aşısı için harekete geçildiğini duyurdu
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Bir belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Ekonomi
Bir belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Ekonomi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Ekonomi
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek Ekonomi
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek
Erdoğan’dan 65 yaş üstüne maske ve kolonya müjdesi Ekonomi
Erdoğan'dan 65 yaş üstüne maske ve kolonya müjdesi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:56: Yapı Kredi CEO’su Erün: Tedbirler hızlı bir şekilde hayata geçirilecek - Ekonomi 16:54: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "Çeşme Ulusoy Limanı" açıklaması Açıklaması - Ekonomi 16:54: Yapı Kredi, bu zor dönemde de sınırsız hizmet sunmak için çalışmaya devam ediyor - Ekonomi 16:53: KARDEMİR AŞ. Genel Kurulu iptal edildi - Ekonomi 16:51: Türk Telekom CEO'su Önal: "10 günde toplamda 100 bin internet bağlantısı yapıldı" - Ekonomi 16:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti - Ekonomi 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:06: Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek - Ekonomi 15:11: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı - Ekonomi 14:23: Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir - Ekonomi 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading