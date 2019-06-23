23.06.2019 12:01
Haberler » Güncel » Haber

Kamu Sen'de Atalay dönemi

Kamu Sen

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, Türkiye Kamu Sen Genel Merkezi yönetim kurulu kararıyla Kamu Sen Manisa İl Temsilciliğine atandı.

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, Türkiye Kamu Sen Genel Merkezi yönetim kurulu kararıyla Kamu Sen Manisa İl Temsilciliğine atandı.

Türk Büro Sen Manisa Şube Başkanı Bekir Dağıstan 'ın 2015 yılından beri yürüttüğü Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliğine, Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay atandı.

Türkiye Kamu Sen Manisa İl Temsilciliğine atanan Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, "Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Yönetiminin takdiri ile Türkiye Kamu Sen Manisa İl Temsilciliği görevi tarafıma tebliğ edilmiştir. Görevimiz ve sorumluluğumuz bir kat daha artmıştır. Bu onurlu ve anlamlı görev için Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Yönetimine teşekkür ederim." dedi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Türk Eğitim Sen , Manisa , Türkiye Kamu Sen , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:27 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (3 Havadan görüntüler)
12:27 TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP OYUNU KULLANDI
12:27 Yenilenen İstanbul seçimi - İSTANBUL
12:26 700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet
12:26 Hindistan'da beyin iltihabı salgını
12:26 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.
12:26 Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: