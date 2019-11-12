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Kamu-Sen'den "Kuruluş yıl dönümünde Doğu Türkistan" sergisi

Çorum Kamu Sen İl Başkanlığınca "Kuruluş yıl dönümünde Doğu Türkistan" resim sergisi açıldı.

12.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:06Kamu-Sen'den
Kamu Sen İl Başkanlığınca "Kuruluş yıl dönümünde Doğu Türkistan" resim sergisi açıldı.
15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'ndaki sergi için açılış töreni düzenlendi.
Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim , törende yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin 12 Kasım 1944'te Alihan Töre liderliğinde kurulduğunu söyledi.
"Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanmaktadır." diyen Aydın, "Neredeyse 150 yıldır Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken bütün dünya kör, sağır, dilsiz bu hayasız, alçakça zulmü seyretmektedir. Çin zulmünden kaçan soydaşlarımız anayurtlarında yaşayan yakınlarından dahi alamazken, zulmün boyutlarının soykırıma dönüştüğü görülmektedir." iadesini kullandı.
Doğu Türkistan'ın 70 yıldır işgal altında olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:
"İşgalinin 70. yılında Türkiye Kamu-Sen olarak insanlık katledilmeden, yaşanan trajedi daha da büyümeden önce ulusal ve uluslararası tüm yetkilileri Doğu Türkistan'da yaşanan bu katliamı durdurmak üzere harekete geçmeye ve etkili tedbirler almaya davet ediyoruz. Ata yurdumuzu hayasızca işgal eden ve soydaşlarımızı türlü işkencelere maruz bırakan Çin hükümetini lanetliyoruz. Bir kere dada bütün gücümüzle tüm dünyaya haykırıyoruz. Türkistan Türk'tür Türk kalacak"
Törene MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Kamu-Sen üyeleri katıldı.

Türkiye Kamu Sen, Doğu Türkistan, Çorum, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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