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Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: "2020 bütçesi memurun idam fermanıdır"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'na ilişkin, "Tasarının komisyondan geçmesi durumunda, memurun idam fermanı imzalanmış olacaktır.

12.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:26Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci:
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'na ilişkin, "Tasarının komisyondan geçmesi durumunda, memurun idam fermanı imzalanmış olacaktır." dedi.
Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde sendika üyeleriyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2020 yılı bütçesine ilişkin basın açıklaması yaptı.
2020 bütçesinin, çalışanlardan alınacak vergilere bel bağladığını iddia eden Kahveci, başta kamu çalışanları olmak üzere, tüm vatandaşların ekonomik olarak geçmiş yıllara göre daha fazla zorlanacağını savundu. Kahveci, "Biz bu bütçede, gelirlerin kamu çalışanlarından kesilen vergilerle elde edileceğini ama gelirin paylaşımında, memurun adını dahi görmüyoruz." diye konuştu.
Bütçe tasarısına, memur maaşlarına ilişkin bir düzenleme eklenmesini isteyen Kahveci, memuru kapsamayan bütçe çalışmasına karşı olduklarını ve bütçenin memur bütçesi olmadığını iddia etti.
"Yeni bir memur paketi hazırlanarak, sözleşmeli personele kadro başta olmak üzere, bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, mülakatın kaldırılması, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler gibi konular acilen çözülmelidir." diyen Kahveci, 2020 bütçesinin, memurların da bütçesi olmasını istediklerini, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve siyasi partilerin grup başkanvekillerine mektup göndererek, çözüm üretilmesini isteyeceklerini kaydetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Kamu Sen, Güncel

Kaynak: AA

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