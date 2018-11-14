Kamu Sen'in Ek Zam Talebi

Kamu Sen Giresun
İl Temsilciliği, kamu çalışanlarına ek zam yapılması talebinde bulundu.
Debboy mevkinde bir araya gelen Kamu Sen'e bağlı sendikaların üyeleri basın açıklaması ile taleplerini dile getirdi.
Basın açıklamasını okuyan il temsilcisi Tacettin Engin, ekonomide yaşanan gelişmelerin ardından kamu çalışanlarına ek zam yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.
Taleplerinin karşılana kadar mücadelelerine devam edeceklerini ifade eden Engin, "Kamu çalışanlarına ek zam yapılması kaçınılmaz olmuştur. Bu ek zam talebi, sadece çalışanlar için değil aynı zamanda piyasanın canlandırılması için de bir gerekliliktir. Kamu çalışanlarına ek zam geciktirilmeden yapılmalıdır." dedi.
Türkiye Kamu Sen
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:33