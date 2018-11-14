Kamu Sen'in Ek Zam Talebi

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:24



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:24

Kamu Sen Kilis İl Temsilciliği, kamu çalışanlarına ek zam yapılması talebinde bulundu.İslambey Mahallesi PTT Şubesi önünde bir araya gelen Kamu Sen'e bağlı sendika üyeleri basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.Basın açıklamasını okuyan Muhittin Yılmaz, ekonomide yaşanan gelişmelerin ardından kamu çalışanlarına ek zam yapılmasının şart olduğunu söyledi.Toplu sözleşmeye göre dönemler halinde yapılan maaş zamlarının anılan dönemde gerçekleşen enflasyonun altında kalması durumunda aradaki farkın maaşlara yansıtılmasının hükme bağlandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:"Enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkileri hiç kuşkusuz dar ve sabit gelirliler üzerinde görülmektedir. Bugün artık memur ve emeklilerimiz alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkedeki gelir dağılımında adaletin sağlanması için en önemli araçlardan biri benimsenen ücret politikalarıdır.Gelişmeler karşısında ürünlerin fiyatına fahiş oranlarda zam gelirken, maaşların yalnızca enflasyona endeksli olarak düzenlenmesi, gelir dağılımını bozacak, ekonomik olumsuzlukların yükünü yalnızca çalışan kesime yükleyecek bir etken olacaktır. Bu çerçevede toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyona endeksli maaş artış tekliflerinden vaz geçilmesi, gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı, büyüme ve refah payının temel alındığı bir maaş artış sisteminin geliştirilmesi lüzumludur."