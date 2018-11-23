Kamu, Üniversite, Sanayi İş Birliği Ele Alındı

23 Kasım 2018 Cuma 11:54



23 Kasım 2018 Cuma 11:54

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu, Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi'nin başkanlığında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasında (ZTSO) toplandı.Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile ticaret ve sanayi, esnaf ve sanatkarlar odaları ve KOSGEB temsilcilerinin yer aldığı kurulda, Zonguldak'ta kamu, üniversite ve sanayi iş birliği çalışmaları ile milli ürün üretim hedefleri ele alındı.Toplantıya BEÜ'nü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ile Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİGEM) Müdürü ve Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik, Teknopark İdari ve Mali İşler Müdürü Ferdi Kesikoğlu ve ÜSİGEM Müdür Yardımcısı Nazım Kunduracı da katıldı.