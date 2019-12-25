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Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde Üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu 2019 Yılı 2.

25.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:54 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde Üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu 2019 Yılı 2. Toplantısı, Namık Kemal Üniversitesi Toplantı Salonunda yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Eker, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, öğretim üyeleri, OSB temsilcileri, ilgili kurum ile kuruluşlardan yetkililer, uzmanlar ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Kamu-üniversite-sanayi işbirliği toplantıları önemli konuların görüşülebileceği, çok iyi faydalar sağlayabilecek olan toplantılardır. Çünkü netice itibariyle hepimizin çalıştığı alan bu anlamda aynıdır. Bir de hedefimiz aynı. Üretimi ülkemizde nasıl artırabiliriz, bunun üniversitemizden, sanayicilerimizden, okullarımızdan, kamu görevlilerimizden ne bekleniyor. Bunların açık yüreklilikle tarafların bir araya gelmek suretiyle konuşulduğu bir ortam olacaktır" dedi.

Daha sonra Rektör Yardımcısı ve KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Eker ve Bilim, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı, alınan kararların durumu değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin izlenecek yol haritası belirlenmesiyle son buldu. - TEKİRDAĞ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güncel

Kaynak: İHA

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