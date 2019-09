Kamu, üniversite ve sanayi; iş birliği için toplandı

Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "AR-GE'ye dayalı bir gelişim sürecinin sürdürülebilir olabilmesi için de bütçe imkanlarının verimli kullanılması, insan kaynaklarının iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve iş birliklerinin sağlam zeminler üzerinde yürütülmesi gerekmektedir" dedi.OMÜ Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Teşvikleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının teknik sunumları eşliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında (OKA) düzenlenen toplantı; Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, KÜSİ Samsun İl Temsilcisi ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) temsilcileri, Kamu-Üniversite- Sanayi İş Birliği Planlama ve Geliştirme Kurulu üyeleri, kamu kuruluşları, sanayi odaları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Bakanlığın AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü katılımıyla gerçekleşti.KÜSİ'nin çalışmalarına ve hedeflerine değinen KÜSİ Samsun İl Temsilcisi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, "Üniversitenin ve sanayinin AR-GE yükü var ve bu yükü paylaştırmak için insan kaynaklarımızı ortak kullanma programı doğrultusunda değerlendirmemiz gerekiyor. Şu anda 81 ilde 96 KÜSİ il temsilcisi var. Bunlardan biri, benim yürüttüğüm bu görev, o yüzden çok önemli. Bakanlığımız nezdinde AR-GE İl Teşvikleri Genel Müdürlüğüne bağlı olan birimler, yaklaşık 10 aydır tüm illeri ziyaret ediyor. Bugün genel müdürlüklerimizden gelen uzmanlarımız sunumlarını yapacaklar, bizlerin de önemli ve hassas noktaları paylaşabilme ve buna dair soruların cevaplarını kendilerinden dinleyebilme imkanımız olacak. Bölgemiz adına ilerleme kaydetme ve geliştirilen proje sayısının artmasıyla alakalı iş birliklerinin çoğaltılması ve insan kaynaklarımızın amaca yönelik ortak noktada buluşturulması için bu faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."AR-GE'ye dayalı gelişim süreçleri sürdürülebilir olmalı"Üniversite olarak iş birliğinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Prof. Sait Bilgiç, "Bu yapı içerisinde potansiyelimiz ve kabiliyetimizi ortaya koymak için gösterilen çabadan mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Çünkü dünyada gelişmiş hiçbir ülke yoktur ki AR-GE üzerine dayalı bir gelişme sürecini yaşamamış olsun. AR-GE'ye dayalı bir gelişim sürecinin sürdürülebilir olabilmesi için de bütçe imkanlarının verimli kullanılması, insan kaynaklarının iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve iş birliklerinin sağlam zeminler üzerinde yürütülmesi gerekmekte. Bunu en doğru bir şekilde uygulayan ülkeleri incelediğimizde, bu ülkeler, söz konusu atılımlarını insanların meraklarını giderecek herhangi bir çalışma üzerine gelişigüzel yaparak gerçekleştirmiş değiller. Onlar, çalışmalarının üzerine odaklanıp, bütçe imkanlarını belli noktalara yoğunlaştırarak gelişmelerini devamlı hale getiriyor. Dünyadaki bu hızlı yarışta, bunun dışında bir yöntemle ilerlemek mümkün değildir" diye konuştu.Hem eğitim alanında hem de AR-GE sürecinde bu iş birliklerini güçlendirme adına devletimizin yaptığı yeni düzenlemelerle tüm üniversitelerimizin birtakım çalışmaların içerisinde olma gerekliliği kaçınılmaz. KÜSİ iş birliğinin de bu bağlamda Türkiye zemininde önemli gelişmelerin sağlanabilmesi açısından verimli bir şekilde çalıştığı kanaatindeyim. Samsun'da Üniversite-sanayi iş birliğinin en önemli avantajlarından birisi de Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 8 meslek yüksekokulundan biri olan OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunun varlığıdır. MYO'muzun sanayinin merkezinde bulunması, her an sanayicilerle bir araya gelebilme imkanı sunuyor. Biz bu iş birliğiyle paydaşlarımızın ihtiyaçlarını da değerlendirme fırsatı buluyoruz ve müfredatımızda bu ilişkilerden elde ettiğimiz bilgilerle güncellemelere gitmekteyiz. Teknopark, TTO ve buradaki uzmanlarımız aracılığıyla da bu iş birliğini sağlıklı bir şekilde ve artırarak sürdürebilmenin yollarını geliştirmeye çalışıyoruz. Son yıllarda da bu açıdan önemli bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. OMÜ bünyesinde öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz; ulusal ve uluslararası yarışmalarda da heyecanla ürettikleri çalışmalarının sonuçlarına dayalı olarak önemli başarılara imza atmaya başladılar. Kemal Hocamız da öğrencisiyle yürüttüğü bir çalışmayla Teknofest'te birincilik ödülü aldı. Dün de aynı şekilde öğrencilerimiz Teknofest'te ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görüldü. AR-GE çalışmalarının, önemini hissettirecek derecede yürüdüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. Bugün bu toplantı, neler yapılmasıyla alakalı önemli bir bilgi alışverişi gerçekleştirmemizi sağlayacaktır" açıklamasını yaptı."Sanayideki açığın hızla kapatılacağını düşünüyorum"Samsun Valisi Osman Kaymak ise konuşmasında, "Türkiye'nin kalkınma hamlesinde bu çok önemli bir süreç. Hep konuştuğumuz bilimsel çalışmaların sahaya yansıması, o yönüyle üniversite-sanayi iş birliği kamunun da desteğiyle önemli bir gelişmedir. Bunu tespit edip sürdürebilmemiz çok anlamlı. Samsun'da 2 yıldır görev yapıyorum, bu süre içerisinde güzel işler yapıldığına şahit oldum. Teknopark, TTO ve KÜSİ çalışmalarıyla sanayideki açığın hızla kapatılacağını düşünüyorum. Samsun'un sahip olduğu potansiyelin; Samsun ve Türkiye için bir kalkınmaya, üretime ve gelire dönüşmesini umuyoruz ve akademisyenlerimizin katkılarıyla birlikte bu sinerjinin güzel örneklerini bekliyoruz. Dünya ile rekabette sanayinin önündeki engeller nelerdir? Bu hususlar hocalarımızın daha mikro gözlemleriyle tespit edilebilecektir. Biz de Valilik olarak her zaman KÜSİ içerisinde olacağız. Ajanslarımız, bakanlığımız imkan ve kaynaklarıyla doğru alanlarda doğru çalışmaların tespiti çok önemli ve bu çalışmaların, doğruyu bulma konusunda yol göstereceğine inanıyorum" sözlerine yer verdi.KÜSİP hakkında bilgi verildiAçılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğünden Uzman Recep Uzungil, Müdürlüğün faaliyetleri ve Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Portalı (KÜSİP) (www.kusip.gov.tr) hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Uzungil; KÜSİP Portalı'nda sanayi kuruluşlarını, akademisyenleri, öğrencileri ve girişimcileri ilgilendiren faaliyetler yürütüldüğünün altını çizdi. Uzman Uzungil ayrıca, KÜSİP'in kurulma amacı, dijital dönüşüm yol haritası, bilim teknoloji ve sanayi eğitimi, sanayi iş birliği projeleri, AR-GE ve tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknolojik ürün deneyim belgesi" hakkındaki sunumunu gerçekleştirdi.Birçok gelişmiş ülkede üniversite-sanayi iş birliği endeksi olduğuna, bilgi paylaşımı ve iş birliklerinin belirli bir standarda bağlandığına dikkat çeken bir diğer Uzman Mehmet Emin Doğan da "Ulusal AR-GE istatistikleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 ve 2019 KÜSİ faaliyetleri ve Türkiye'deki KÜSİ ekosistemi" hakkında bilgi verdi.Toplantıda, bunların yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Destekleri Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Gülnur Sönmez ise Laboratuvar ve Araştırma Altyapıları Portalı'na ilişkin amaç, kapsam, gelinen aşama ve beklentileri paylaştı.KÜSİ buluşmasında son olarak Bilimsel Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon Hibe Programı (HORİZON 2020/UFUK 2020) (www.ufuk2020.com) TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası yetkilisi Utku Çetin tarafından bilgilendirme sunumuna yer verildi.Sunumların ardından OKA Planlama Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) hedefleri, sosyal yapının ihtiyaçları, kapsamı ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmalar hakkında bilgiler sunuldu.Toplantı, sunumlarını yapan uzmanların soruları yanıtlamasıyla sona erdi - SAMSUN