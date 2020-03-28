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Kamu ve özel sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi

Sağlık Bakanlığının 81 Valiliğine gönderdiği genelgede, "3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden, işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.

28.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:36
Sağlık Bakanlığının 81 Valiliğine gönderdiği genelgede, "3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden, işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır." denildi.
Sağlık Bakanlığından gönderilen genelgede, "COVİD-19 salgını kapsamında sağlık hizmetinin sürdürebilirliğini etkin verimli bir şekilde sağlamak amacı ile 27.03.2020 tarihli ve 1049 sayılı makam oluru ile yürürlüğe giren 27.03.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında 'Ülkemizde Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sağlık personelinin sağlık kuruluşlarında mevcut hali ile istihdamının devamlılığı önem arz etmekte olup, sağlık kuruluşlarında çalışan bu personelin kuruluşlarından ayrılışları ile ilgili düzenleme yapılması gerekliliği doğmuştur. Pandemi süreci kapsamında, bu kararın alınmasını müteakip 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır' kararı alınmıştır. Pandemi ile etkin mücadele edilebilmesi ve hizmetin aksamasına mahal verilmemesi amacıyla konuyla ilgili kuruluşlara bilgilendirme yapılması ve uygulanması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA) Kamu ve özel sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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Kamu ve özel sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi

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