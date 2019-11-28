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Kamu ve sivil toplum iş birliğinin teşvik edilmesi için kamu spotu hazırlandı

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin teşvik edilmesi amacıyla "Bir elin nesi var" kamu spotu hazırlandı.

28.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:40Kamu ve sivil toplum iş birliğinin teşvik edilmesi için kamu spotu hazırlandı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin teşvik edilmesi amacıyla "Bir elin nesi var" kamu spotu hazırlandı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hazırlanan kamu spotuyla kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışmalarının teşvik edilmesi, bu konuda farkındalık oluşturulması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlandı.
"Bir elin nesi var" kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) "Kamu yararına yönelik spot film olarak" kabul edilerek yayıncı kuruluşlara önerildi.
Kamu ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden iki kişinin, atasözlerini ayrı ayrı söylerken zorlandığı görüntülerine yer verilen kamu spotunda, "Ne söylediklerini anlayamadınız değil mi? Bu nedenle bizler imecenin erdemine inanır, beraber çalışır ve üretir, cümlelerimizi birlikte kurarız." ifadeleri kullanılıyor.
Kamu spotunda ayrıca Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kamu-STK İş birliği Projesi" ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının beraber çalışmasını geliştireceği, kurumları güçlendireceği ve Türkiye'nin geleceğinin birlikte inşa edileceği mesajlarına da yer veriliyor.

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Kaynak: AA

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