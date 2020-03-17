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Kamu yararına kullanılan araçlar dezenfekte edildi

İnegöl Belediyesi bünyesinde bulunan ve kamu yararına kullanılan 8 otobüs, dezenfekte edildi.

17.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:30
Kamu yararına kullanılan araçlar dezenfekte edildi

Tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsünün ülkemizde de görülmesi üzerine tedbir amaçlı çalışmalara hız verildi. Bir yandan ülke genelinde farklı tedbirler alınırken, yerelde de İnegöl Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı mücadele çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz hafta şehrin genelinde başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında resmi kurumlar, okullar, camiler, toplu kullanım alanları, otobüs durakları, otobüsler, çocuk oyun alanları ve benzeri yerler dezenfekte edilmişti. Dün dezenfekte çalışmaları kapsamında İnegöl Belediyesi bünyesinde bulunan ve kamu yararına kullanılan 8 adete otobüs ve midibüs de dezenfekte edildi.

Okullar, STK'lar, amatör spor kulüpleri ve benzeri kamu yararına hizmet veren kurumların lojistik ihtiyacı için kullanılan araçlar tüm faaliyetlerin iptal edilmesinden dolayı kullanılmasa da, ileride oluşabilecek risklere karşı dezenfekte edilerek garajlara çekildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İnegöl Belediyesi, Güncel

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