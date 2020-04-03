Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı

Kamuyu zarar sokmaktan kesinleşmiş 15 ay hapis cezası olan ve ayrıca 3 ayrı suçtan aranan zanlı, 1 yıldır kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı.

03.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:26
Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı
Kamuyu zarar sokmaktan kesinleşmiş 15 ay hapis cezası olan ve ayrıca 3 ayrı suçtan aranan zanlı, 1 yıldır kaçak olarak yaşadığı Datça 'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Datça ilçe merkezinde, yaklaşık 1 yıldır kayıtlı adres olmadan kaçak olarak yaşayan Ö.F.B. (75), İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri tarafından tespit edildi. "Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' gibi suçlardan üç ayrı aramasının olduğu ortaya çıkan Ö.F.B'nin, İstanbul Silivri'de karıştığı 'Kamuyu zarara uğratma' suçundan da kesinleşmiş 15 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Datça Adliyesi'ne sevk edilen Ö.F.B'nin, ayrıca İstanbul'un çeşitli ilçelerinde devletin zararına olan bazı dolandırıcılık olaylarının da firari şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Datça, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:10: Bulgaristan?da TIR kuyruğunda zincirleme kaza: 2 ölü - Haberler 17:10: İranlı kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu - Haberler 17:09: Marmaris'in tüm giriş noktaları kontrol altında - Haberler 17:06: Polisten sahte içki operasyonu: 154 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi - Haberler 17:04: Üvey kardeşlerini bıçaklayan genç tutuklandı - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 14:53: Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu