Haberler » Güncel » Kamuda 22 bin şikayetten 24 bin karar çıktı - Haber

Kamuda 22 bin şikayetten 24 bin karar çıktı

Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kuruma yapılan başvuruların geçmiş yıllara oranla yüzde 20 artığını, 22 bin yazılı başvuru olduğunu ve 24 bin karar verildiği belirterek, "Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik.

23.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:30 Kamuda 22 bin şikayetten 24 bin karar çıktı
Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kuruma yapılan başvuruların geçmiş yıllara oranla yüzde 20 artığını, 22 bin yazılı başvuru olduğunu ve 24 bin karar verildiği belirterek, "Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik. Bu hızlı çalıştığımızı gösteriyor. Verdiğimiz tavsiye kararlarına uyum oranı yüzde 75 civarında. Bu da olağanüstü bir rakam" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Malkoç ziyarette, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Malkoç'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ahmet Deniz, "Biz halkı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip bir gelenekten geliyoruz. İnsanlara değer vereceğiz ki devletimiz de yücelsin. Dünyada hızlı bir değişim ve gelişim var. Gelişmişlik ve kalkınmışlık sadece ekonomik olarak değil insanlara da değer vererek şeffaf bir yönetimle işbirliği içerisinde olur" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye'de iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, kamu hizmetlerinin kalitesinin artmasına hukukun üstünlüğünün sağlanmasına insan merkezli şeffaf yönetimin oluşmasına katkıda bulunmak için kurulduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Malkoç, "Kamu Denetçiliği kurumu vatandaşla devlet arasında bir köprüdür, arabulucudur. Devlet ile vatandaş arasında sorun yaşandığında mahkemeye gitmeden çözüm üreten bir kurumdur. Kamu denetçiliği kurumuna başvurunun kolay olması, şekil şartının aranmaması ve başvurulardan harç parası, pul parası, şahit parası ve bilirkişi parası alınmaması ve en geç altı ay içerisinde karar verilmesi adalete erişilmesindeki önemli unsurlardır" diye konuştu.

Türkiye de son yıllarda eğitim, sağlık, savunma sanayisi ve ulaşımda çok ciddi mesafelerin alındığını da ifade eden Malkoç, "Manisa'dan çıkıyorsunuz yaklaşık 3 saatte İstanbul'a veya 20 dakikada İzmir'e gidiyorsunuz. Bu Türkiye'nin aldığı mesafeleri gösteriyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Karadeniz'de ve Ege'de yaptığı hamlelerle bunu göstermektedir. Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak çok önemli. Biz 2023 Türkiye'sinin demokrasi, insan hakları ve adalet temelinde yükselmesi için gayret gösteren bir kurumuz Manisa gibi illerde gördüğümüz gelişmeler bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

22 bin yazılı başvuru yapıldı, 24 bin karar verildi

Türkiye'nin yaşadığı gelişime katkı sağlamak ve hukuk devleti anlayışının yerleşmesinde önemli bir görev üstelenen Kamu Denetçiliği Kurumu için 2019 yılının başarılı geçtiğini ifade eden Malkoç, kuruma yapılan başvuruların geçmiş yıllara oranla yüzde 20 artığını, 22 bin yazılı başvuru olduğunu ve 24 bin karar verildiği bilgisini verdi. Malkoç, "Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik. Bu hızlı çalıştığımızı gösteriyor. Verdiğimiz tavsiye kararlarına uyum oranı yüzde 75 civarında. Bu da olağanüstü bir rakam" dedi.

Ziyarette Vali Ahmet Deniz, Kamu Başdenetçisi Malkoç'a Manisa'ya özgü hediyeler verirken, Malkoç'da Vali Deniz'e Kamu Denetçiliği Kurumuna ilişkin plaket ve kitap hediye etti. - MANİSA

Şeref Malkoç, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:08   Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı - Davit Zalkaliani - Haber
14:08   CHP İslahiye ilçe kongresi yapıldı - Haber
14:08   Büyükkılıç lise öğrencileriyle buluştu - Haber
14:08   Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç 2019 yılını değerlendirdi Açıklaması - Haber
14:02   Prof. Dr. Şimşirgil, Sarıkamış şehitlerini anlattı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
23.12.2019 14:09:17