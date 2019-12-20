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Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştiğini duyurdu.

20.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:36 Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda duyurduğu 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "347'si erkek 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak" denildi.Açıklamada; Bakan Selçuk'un, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında oldukları mesajına da yer verildi. 



Ekonomi

Kaynak: DHA

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