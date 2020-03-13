Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerindekilere 12 gün izin
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzerinde olanların pazartesi gününden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.
13.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:29
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzerinde olanların pazartesi gününden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, Twitetr hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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