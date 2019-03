"Kamuda çalışan engelli sayısı 10 kat arttı"

Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Engellilerin üretim ve istihdama katılımını teşvik ettik. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 bin iken bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz." dedi. Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde, şehit yakınları, gaziler, engelliler ve ailelerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin içinde bulunduğu coğrafyanın büyük sorumluluklar getirdiğini, inanç ve medeniyetin de kendilerine tarihi bir misyon yüklediğini söyledi. Hükümet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde bu misyonla bu sorumluluk duygusuyla etkin politikalar üretmeye devam ettiklerini ifade eden Selçuk, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla aziz milletimizi bir ve beraber kılmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Anadolu'yu barış ve adaletin hüküm sürdüğü kardeşlik coğrafyası haline getirdik. Biz böylesine kutsal bir dava için mücadele ederken birileri şehit cenazelerine katılmak yerine terörist cenazelerine katılmayı yeğliyor. Biz teröristleri etkisiz hale getirdikçe birileri siyasi manipülasyonlarla mücadelemize gölge düşürmeye kalkıyor. Ama aziz milletimiz her şeyi çok iyi görüyor ve biliyor. Milletimizin bekası söz konusu olduğunda da kahraman güvenlik güçlerimiz hiç tereddüt etmeden gerekeni yapmaya devam etmekteler." diye konuştu.Bakan Selçuk, aziz vatanın, şehit yakınlarının, gaziler ve gazi yakınlarının kendilerine emanet olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Hükümetimiz ve bakanlık olarak şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza olan minnetimizi göstermek için faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda, şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık.Yaptığımız düzenlemeyle daha önceden istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladık. İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdık. Daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağladık.""Kamuda çalışan engelli sayısı 10 kat arttı" AK Parti hükümetlerinin siyaset ve yönetim anlayışının temelinde, insan olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Çünkü biz 'yaratılanı sevdik, Yaradan'dan ötürü'. Milletimize hizmetkar olmak, milletimizle hemhal olmak için çalışıyoruz. Sosyal yardım ve sosyal hizmet programlarımızdan ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yararlanması için gayret gösteriyoruz.17 yıldır eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Engellilerimizin sosyal yaşama katılımını desteklemek, engelleri ortadan kaldırmak için bin 500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk.Erişilebilirlik konusunda yerel yönetimlerimizle birlikte ciddi adımlar attık." ifadesini kullandı.Bakan Selçuk, kamu kullanımına açık binaların, kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasının zorunlu hale getirildiğini anımsatarak, bakıma muhtaç engelliler için 2007 yılında başlatılan evde bakım yardımı kapsamında 2018'de 513 bin engelli vatandaşa destek olunduğunu aktardı."Otizm Eylem Planı" kapsamında eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışan personelin yetiştirilmesi, yüksek lisans ve doktora programlarının ve gündüzlü bakım merkezlerinin açılmasının hedeflendiğini anlatan Selçuk, konuşmasını şöyle tamamladı:"Engellilerin üretim ve istihdama katılımını teşvik ettik. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 bin iken bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz. Sizleri kendi ailelerimizden ayırt etmiyoruz, ayrı görmüyoruz. Yaralarımızı birlikte sarıyor, sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltıyor, üzüntülerimizi paylaşarak azaltıyoruz. Bizler de devlet olarak imkanlarımız çerçevesinde şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin eğitimden istihdama hayatın her alanında yanlarında olmaya, ailelerimize destek vermeye devam ediyoruz. Bizim için sizlere hizmet etmek büyük bir gurur vesilesidir. Kapımız sonuna kadar sizlere her zaman açık."