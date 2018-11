Kamuda Veri Güvenliği İçin Blokzinciri Önerisi

23 Kasım 2018 Cuma 11:06



AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Blokzincir teknolojisi alanında araştırmalar yapan, finans ve teknoloji alanında projeler üreten Projesium'un kurucu ortağı Gökçe Phillips, "Blokzinciri, hem veri tabanı kullanımında hem de kripto para aktarımında kullanılabilecek. Sistem, zamandan tasarruf sağlayacak, bürokratik işlemler ve iş yükü azalacak." dedi.Phillips, AA muhabirine yaptığı açıklamada, blokzinciri teknolojisinin kamuda kullanıldığında birçok kolaylık sağlayacağını söyledi.Blokzinciri teknolojisinin değiştirilemez, dağıtık veri tabanı üzerine kurulu bir teknoloji olduğunu anlatan Phillips, verinin saklandığı her yerde blokzinciri teknolojisinin kullanılabileceğini bildirdi.Phillips, kamuda verinin saklandığı birçok kurum olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:"Bunlar, kimlik, vergi, sigorta ve devlet hastanelerindeki veriler olabilir. A devlet hastanesinde yaptırdığımız MR sonuçları, B devlet hastanesine şu anda aktarılmıyor. Blokzincirin dağıtık veri yapısında bu bilgilere her yerden ulaşılabiliyor olacak. İzinli kurumlar ulaşabilecek ve izin verilmeyen kişiler de göremeyecek. Bunun yanında kamu kendi arasındaki veri geçişlerinde, bir kurum başka bir kuruma veri aktarıyorsa, yine blokzincirinin çok büyük getirisi olur. Veri tabanının kullanıldığı, tutulduğu ve aktarıldığı her alanda kamuda da değişikler göreceğimize inanıyorum. Dolayısıyla güvenlik anlamında blokzincirinin bize getireceği birçok yenilik var."Blokzincirinden hem veri tabanı kullanımında hem de kripto para aktarımında yararlanılabileceğini vurgulayan Phillips, bir kurum başka bir kuruma veri aktarırken blokzincirinin büyük getirisi olacağını dile getirdi. Phillips, "Blokzinciri, zamandan tasarruf sağlayacak, bürokratik işlemler ve iş yükü azalacak. Kendinizle ilgili bir bilgi değişikliği olduğunda tek tek kurumları dolaşmanız gerekmeyecek. Bilgi bir yerde güncellendiği zaman diğer bütün kurumlarda da bu otomatik güncellenecek ve devlet bu veri doğru mu değil mi arayışı içinde olmayacak." dedi.Güvenlik ve değişmezlik alanında da blokzinciri teknolojisinin önemli olduğunu vurgulayan Phillips, blokzinciri veri tabanları üzerinde girilen bir verinin değişme olasılığının olmayacağını belirtti.Phillips, bu teknolojiyle kayıtlar silinmiş gibi bir bahane olmayacağını anlatarak, "Blokzinciri sayesinde veriler dağıtık bir şekilde saklanıyor. Eskiden büyük alanlar vardı ve oralar veri merkeziydi. Bu veri merkezi yandığında her şey gidiyordu. Blokzinciri ile veriler dağıtık saklandığı için bir yerdeki zarar görürse, diğer yerdeki duruyor olacak. Bu sistemde bir veri güncellendiğinde bu yeni bilgi hepsine aktarılabiliyor." diye konuştu.Phillips, kamuda blokzinciri alanına ilginin artmaya başladığını, bazı kamu kurumlarının eğitim almak için girişimde bulunduğunu ifade etti.